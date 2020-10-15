Şanlıurfa'daki PKK/KCK operasyonunda HDP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan büyükşehir belediyesinin HDP'li meclis üyesi tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP'li büyükşehir belediye meclis üyesi İ.K, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.