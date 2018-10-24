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Şanlıurfa'daki o araştırmanın sonuçları açıklandı: Suriyeliler Türk halkına minnettar

Şanlıurfa'da yapılan araştırmada, Suriyelilerin büyük bir bölümünün misafirperverliklerinden dolayı Türk halkına minnettar oldukları sonucu ortaya çıktı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:26
Şanlıurfa'daki o araştırmanın sonuçları açıklandı: Suriyeliler Türk halkına minnettar

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde düzenlenen "Suriyelilerin Şanlıurfa Barometresi" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, kentte yaşayan Suriyelilerle ilgili yaptıkları çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çalışma sonucunda tespit edilen sorunlara yönelik önlemler alacaklarını belirten Erin, atılması gereken adımları uyum içerisinde birlikte kararlaştıracaklarını anlattı. 

Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Erdoğan da yaptıkları çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Erdoğan, araştırma kapsamında 2 bin 100 Türk ve 6 bin 500 Suriyeli aile ile yüz yüze görüştüklerini ifade ederek, hem Türklere hem de Suriyelilere birbirleriyle olan ilişkilerine yönelik sorular yönelttiklerini aktardı.

Suriyeliler memnun

Suriye'de iç savaşın başlamasıyla birlikte Şanlıurfalıların Suriyelilere yoğun destek sağladığının altını çizen Erdoğan, "Şanlıurfalıların yüzde 67'si Suriyelilere bir şekilde yardımcı oldu. Bu rakamın çok değerli olduğunu düşünüyoruz. 'Suriyeliler Türk halkına minnettar mı' diye sorduğumuzda yüzde 80'in üzerinde vurgulu bir sonuç çıkıyor. Şanlıurfa'da bulunan Suriyelilerin genel olarak kentte bulunmaktan memnun olduklarını, mutlu olduklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 19:26
  1. Şanlıurfa
  2. Suriyeli sığınmacılar

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