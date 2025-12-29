  • İSTANBUL
Şanlıurfa'daki faciada 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'daki faciada 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması üzerine çocuklarını ve yeğenlerini kent merkezinde kaldıkları yatılı okuldan alıp eve dönüş yolunda kaza yapan ve tahliye kanalında uçan otomobille birlikte kaybolan baba ile 3 çocuğu arama çalışmalarında 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesinde okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken baba Haili Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğeni Mustafa Gündüz ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi suya gömülen otomobilden çıkamadı.

CENAZELER OĞLU VE YEĞENLERİNE AİT

Yaşanan olay sonrası bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu otomobile ulaştı. Halat bağlanarak vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin sürücüsüne ulaşılamazken oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün cesedine ulaşıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde yaptığı açıklamada 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp sürücüyü arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

