Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi! 4'ü çocuk, 8 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren trafik kazasında 4’ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail A.'nın (46) kullandığı 06 TN 717 plakalı otomobil ile İsa Y.'nin (30) kullandığı 63 AHB 827 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu, araçlardaki 4’ü çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Görüntülerde, yolun solunda ilerleyen otomobilin sağ şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

