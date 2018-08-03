Şanlıurfa’da yolcu minibüsü kamyona çarptı: 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı

Kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Aligör Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 821 plakalı yolcu minibüsü, Suruç ilçesine seyir halindeki 33 HDJ 36 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan yolculardan Y.D., D.S., M.A.K., M.K., Y.D., E.S., S.A. ve B.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, araçta sıkışan S.A. ise yaklaşık 40 dakikalık itfaiyenin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.