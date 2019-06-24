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Şanlıurfa’da yol yapım atağı

Şanlıurfa’da mevsim şartlarının iyileşmesi ile birlikte asfalt çalışmalarını hız veren büyükşehir belediyesi, kent merkezinde aynı anda 6 bulvarın yapımını sürdürüyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
Şanlıurfa’da yol yapım atağı

Şanlıurfa’da mevsim şartlarının iyileşmesi ile birlikte asfalt çalışmalarını hız veren büyükşehir belediyesi, kent merkezinde aynı anda 6 bulvarın yapımını sürdürüyor.


Şanlıurfa’nın farklı noktalarındaki yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Sırrın Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaları inceledi. Ardından Karaköprü ilçesini Haliliye’ye bağlayan Gazi Osman Paşa Bulvar yapım çalışmalarını denetleyen Beyazgül, büyükşehir belediyesi tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin yapımı devam eden Buluntu Hoca Bulvarı, Çardaklı kaya Bulvarı, Mehmetçik Mahallesi ile Seyrantepe Mahallesine bağlı Şehit Cihangir Çubukcu ve Şehit Sedat Sağır bulvarındaki çalışmaları denetledi.


Yol yapım çalışmaları kapsamında bir açıklamada bulunan Beyazgül, "Şanlıurfa’mızda yeni yerleşim yerlerinin oluşması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı anda ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da yollarımızın yapım çalışmaları öncesi alt yapı çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:24
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