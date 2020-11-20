Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Yabancı uyrukluların üzerinde uzun namlulu tüfek ile mermi ele geçirildi
ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 yabancı uyruklu yakalandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi takibe alındı.
Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken üçü çocuk 4 kişi yakalandı.
Yabancı uyrukluların üzerlerinde, 1 uzun namlulu tüfek, bu silaha ait 2 şarjör ile 50 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.