  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir ilde daha okullar tatil edildi FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu! Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi! İran ABD ile temasa geçti! Türkiye kira artışında dünya lideri oldu! 13 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi Gazze'de çocuklar soğuktan can veriyor! Suriye ordusu o bölgeye askeri sevkiyat yapıyor! İstanbul'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak 2026 ABD'den kritik mineraller çağrısı
Yerel Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 kişi paketlendi
Yerel

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 kişi paketlendi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından toplam 382 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını kullandığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda altın, para, silah ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 34 adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda yasadışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon Türk Lirası işlem hacmi tespit edilen 31 şahsın kullandığı 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şahıs gözaltına alındı. Şahısların kullandığı adreslerde yapılan aramalarda, 64 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 6 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 8 adet laptop, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 81 adet tüfek fişeği, 99 adet tabanca fişeği, 160 bin TL nakit, 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi.

TFF itirazları oy birliği ile reddetti! Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı
TFF itirazları oy birliği ile reddetti! Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı

Gündem

TFF itirazları oy birliği ile reddetti! Bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı

Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı
Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

Gündem

Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!
Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

Dünya

Türk futbolunda bahis depremi: TFF 123 futbolcunun cezasını resmen onadı!

TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK'ya sevk etti
TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK'ya sevk etti

Spor

TFF, bahis soruşturması kapsamında 108 teknik direktörü PFDK'ya sevk etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23