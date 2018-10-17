THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da yarış atları bir bir ölüyor

Şanlıurfa'da son bir ayda, değerleri 20 bin ile 1 milyon lira arasında değişen 15 yarış atı öldü. İlk incelemede atların 'Batı Nil' virüsü nedeniyle öldüğü belirlendi. At sahipleri, başka ölümler olmaması için önlem alınmasını istedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:38
Şanlıurfa'da yarış atları bir bir ölüyor

Şanlıurfa ve Suruç ilçesinde son bir ayda 15 yarış atı öldü. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Başkanı Yakup Elğaç, at ölümlerinin kendilerini üzdüğünü ve tedirgin ettiğini söyledi. İlk incelemede, atların 'Batı Nil' adlı bir virüsten dolayı öldüğünün belirlendiğini, tahlillerin ardından kesin sonuçların alınacağını anlatan Elğaç, "Yaşanan ölümleri yakından takip ediyoruz. Bu durumu ilgili kurumlara da bildirdik. Yaşananların önüne geçebilmek için atı hasta olan üyelerimizin bizimle irtibat kurmasını istiyoruz. Bu ölümlerin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" dedi.

At sahiplerinden Sait Emektar ise yarışlara hazırladığı 3 yaşındaki tayının öldüğünü belirterek, "Benim yarışlara hazırladığım 3 yaşındaki tayım öldü. Diğer arkadaşlarımızın da atları öldü. Bir hayvansever olarak bu ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için gerekli ilgili makamların harekete geçip bölgede daha fazla at ölümlerinin yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:38
  1. Şanlıurfa
  2. Yarış atları
  3. şüpheli ölümler
  4. Yarış atları ölüyor
  5. Batı Nil virüsü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevinden alınan muhtar gözaltına alındı!
    1. Görevinden alınan muhtar gözaltına..
    2. Polise küfür eden Fatih Altaylı ile..
    3. Eşinize karşı saygı ve sevgi dolu olun
    4. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    5. Galatasaray'a su faturası ağır geldi!..
    6. 9 ayda tam 450 kişiyi katlettiler.....
    7. Trump'tan bir skandal daha! Şemsiyeyi..
    8. Görevden uzaklaştırılan muhtar..
    9. Kırım’daki okul saldırısını kim yaptı?
    10. İstanbullular yeni uygulamadan memnun
    11. Şişli Belediyesi, CHP'lileri şoka..
    12. Güneş bile giriyor olsa..
    13. Eski kaymakama FETÖ'den 6 yıl hapis
    14. İdlib için büyük sevkiyat! 15 tır..
    15. Marmarabirlik, zeytin alım fiyatlarını..
    16. Şanlıurfa'da yarış atları bir bir ölüyor
    17. Jandarmaya FETÖ operasyonu! Komutan..
    18. FETÖ'cü karı-koca, gaybubet evinde..
    19. Suudi Başkonsolosu Muhammed el Uteybi..
    20. DAEŞ'in sözde lojistik emiri,..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...