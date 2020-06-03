Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde G.T'ye ait aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki aramada 10 kilo 250 gram esrar ele geçiren ekipler, G.T'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.