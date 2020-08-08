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Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:15:49 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 610 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 10 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait şarjörler ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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