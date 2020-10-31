Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 135 kilogram esrar ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, kent girişinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Özel eğitimli köpek yardımıyla araçta arama yapan polis, dorsenin gizli bölmelerinde 26 parça halinde 135 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.