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Yerel Şanlıurfa'da 'torbacılara' operasyon: 10 gözaltı
Yerel

Şanlıurfa'da 'torbacılara' operasyon: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 09:27:00 -
Şanlıurfa'da 'torbacılara' operasyon: 10 gözaltı

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik il genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirdi.

Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 203 adet uyuşturucu hap, satışa hazır metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(İLKHA)

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