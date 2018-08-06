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Şanlıurfa'da tır dehşeti: 4 araca çarparak devrildi, 5 kişi yaralandı

Seyir halindeki bir tır 4 araca çarparak devrildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı, yol ise ulaşıma kapandı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
Şanlıurfa'da tır dehşeti: 4 araca çarparak devrildi, 5 kişi yaralandı

İpekyolu Caddesi'nde ters yöne giren 33 NTN 35 plakalı kum yüklü tır, karşı yönden gelen 48 V 1336, 63 BC 453, 34 PDE 87 ve 34 PR 2843 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 

ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Tırın, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ters yöne girdiği öne sürüldü.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:46
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