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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ile irtibat ve iltisakları bulunduğu iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Haklarında terör örgütüyle irtibat ve iltisakları olduğu yönünde bilgiler elde edilen 15 şüpheli, kent merkezi ve ilçelerdeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünü simgeleyen örgütsel nitelikte bez parçaları, yasaklı örgütsel kitaplar, örgütsel nitelikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
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