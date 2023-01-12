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Gündem Şanlıurfa'da terör operasyonları
Gündem

Şanlıurfa'da terör operasyonları

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:59:00 -
Şanlıurfa'da terör operasyonları

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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