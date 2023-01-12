Şanlıurfa'da terör operasyonları
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.