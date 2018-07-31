Şanlıurfa’da tefecilere izin yok!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçu ile mücadeleye yönelik olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesi Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde tefecilik yapan ve vatandaşlara yüksek faiz oranı ile borç para verdikleri tespit edilen 10 şüpheli 27.07.218 günü yapılan operasyonda gözaltına alındı.

14 adreste yapılan aramada çok sayıda çek senet alacak defteri tapu ve protokoller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9 u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada tefecilik suçu ile ilgili çalışmaların ara vermeden devam edeceği belirtildi.