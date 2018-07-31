THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 16:30
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 9 kişi tutuklandı

​Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca faizle para vererek, kendilerine borçlandırdıkları kişilere senet imzalattıran, borçlarını ödeyemeyenlerin baskı ve tehditle mal varlıklarına el koyduğu belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, polis tarafından Viranşehir ve Ceylanpınar'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç unsurlarının ele geçirildiği baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 16:30
  1. Şanlıurfa
  2. şanlıurfa
  3. ceylanpınar
  4. viranşehit
  5. operasyon
  6. tefeci
  7. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da icraya giden avukatın yanağını ısırarak kopardı
    1. Bursa’da icraya giden avukatın..
    2. Hedefi ve amacı belli... Çin harekete..
    3. Evlilikte eşlerin üstünlük sağlama..
    4. Şanlıurfa’da tefecilere izin yok!
    5. FETÖ/PDY davası: 2 sanığa hapis cezası
    6. Andız pekmezinin faydaları nelerdir?
    7. Brunson davasında yeni gelişme!
    8. Kiraz lekesi nasıl çıkar?
    9. Çocuklardaki istenmeyen davranışları..
    10. Bakanlık açıkladı! Yapılandırılan borç..
    11. Çocuk rol modeli nasıl seçer?
    12. Papaz Brunson davasında yeni gelişme:..
    13. Uykunun bebeklerin konuşmasında bir..
    14. Çocuklarda epilepsi hastalığı..
    15. Taliban ve DEAŞ arasında çatışma: 19 ölü
    16. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    17. "15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad..
    18. “Siyasi Proje” olarak Evanjelizm ve..
    19. Fenerbahçe'de Emre Akbaba harekatı!
    20. Polisler düğün düğün dolaşıp broşür..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!