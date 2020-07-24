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Aktüel

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:48:16 -
Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Bizans dönemine ait 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ele geçirildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda bir araçta tarihi eser taşındığı belirlendi.

İlçede durdurulan araçtaki aramada, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 204 sikke, 17 yüzük, 2 tas, bilezik ve haç ile 10 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje bulundu.

Operasyonda, jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.


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