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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ahmet Hatura (17) ayağının kayması sonucu düştüğü sulama kanalında boğuldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 19:33
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Suriyeli öldü

Olay, öğle saatl erinde Suruç'un Yalınca Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak ailesiyle Suruç'a yerleşen Ahmet Hatura, evinin yakınında yürürken ayağı kayınca DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Hatura, ihbar üzerine gelen sualtı polisleri tarafından kanalda arandı. Polisler kısa aramanın ardından Ahmet Hatura'nın cansız bedenine ulaştı. Hatura'nın cesedi otopsi için morga gönderildi.



Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:33
  1. şanlıurfa
  2. suriye
  3. nehir
  4. boğuldu

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