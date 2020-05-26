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Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 495 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:29:52 -
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 495 kişiye ceza

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 495 kişiye 1 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Görevliler dışında pek fazla kimsenin sokakta bulunmadığı kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyrediyor.

Güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yapıyor. İzni olanlara gerekli kolaylığı sağlayan ekipler, izinsiz sokağa çıkanlar için ise adli ve idari işlem uyguluyor.

Ekipler, kısıtlamanın 3 gününde kısıtlamalara uymayarak dışarı çıkan 495 kişiye 1 milyon 175 bin 960 lira ceza kesti.

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