Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist yakalandı!
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 teröristin yakalandığı bildirildi.08 Aralık 2018 Cumartesi 01:20
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.
Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
YORUM YAZ