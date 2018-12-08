Şanlıurfa'da sınır hattında 2 terörist yakalandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.

Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.