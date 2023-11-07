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Gündem Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-11-07 13:12:00 -
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü.

ŞANLIURFA’da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Müslüm Tumbul (44) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Müslüm Tumbul ile akrabaları İ. T. ve B.T., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada vücudunun isabet eden kurşunla ağır yaralanan Müslüm Tumbul, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan İ.T. ve B.T. ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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