  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Samsun merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu
Sarri'den Galatasaray maçı öncesi olay sözler
Hollanda kısıtlamaları kaldırıyor
Haçlı İttifakı, Mansur’u ödülle cilalıyor
Yerel Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu
Yerel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 09:31:00 -
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahalledeki iki adrese operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay