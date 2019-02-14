Şanlıurfa'da şaşırtan Suriyeli izdihamı Şanlıurfa'da bir derneğin Suriyelileri Avrupa'ya göndereceği söylentisi yayıldı. Bu haberi duyan Suriyeliler dernek önünde izdiham yarattı. İzdihamı ise polis dağıttı.

Türkiye’de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı illerden Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Suriye Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD- ASAM), Avrupa ülkelerine Suriyeli göçmen göndereceği söylentisi kısa sürede kentte yayıldı. 'Dedikodudan ibaret' dense de kalabalık dağılmadı Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Suriyeli, dernek binası önünde toplandı. Dernek yöneticilerinin bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemesine karşın kalabalık dağılmadı. Polis uyardı Çevrede önlem alan Çevik Kuvvet polisleri, bina önünde bekleyen Suriyelilerin evlerine gitmesi için uyarıda bulundu. Ancak kalabalık uyarıları aldırış etmeyince polis kalabalığı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin müdahalesiyle kalabalık dağıldı Bu sırada demir korkuluk kırıldı. Yerlere düşen çok sayıda kişi, ezilmekten son anda kurtuldu. Kalabalık, polisin uzun uğraşları sonrası dağıldı.

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