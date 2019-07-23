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Şanlıurfa'da salça yaparken damdan düşen kişi öldü

Şanlıurfa'da evlerinin damından düşen kadın hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 16:53
Şanlıurfa'da salça yaparken damdan düşen kişi öldü

Merkez Eyyübiye ilçesinin Sinekli Mahallesi'nde,Saliha Demirkan (38), 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Demirkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Demirkan'ın, 6 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:53
  1. Merkez Eyyübiye ilçesinin Sinekli Mahallesi
  2. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Şanlıurfa
  4. salça

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