0553 313 94 23

Şanlıurfa'da restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

Şanlıurfa'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2 sene önce restorasyon çalışması başlatılan Bazar Camisi yeniden ibadete açıldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:59
Şanlıurfa'da restore edilen tarihi cami ibadete açıldı

Zengiler tarafından 12'nci yüzyılda yapıldığı rivayet edilen tarihi Bazar Camisi, mimari yapısı ve minaresindeki süslemelerle dikkati çekiyor.

Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi caminin restorasyon çalışmaları için sonradan eklenen bölümleri kaldırıldı. Minaresi ve kemerli giriş kapısı onarılarak, cami içerisindeki kitabeler ortaya çıkarıldı.

Balıklıgöl'den gelen su hattı ortaya çıkarılarak, cami avlusuna akıtılmaya başlandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açılış töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bazar Camisi'nin kentin en eski camilerinden birisi olduğunu belirterek, burayı yeniden ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Restorasyon çalışmasının zor geçtiğini ifade eden Erin, "Caminin restorasyonu yaklaşık 2 yıl sürdü. Esnafımızı da düşünerek çalışmaları hızlandırdık. Caminin tarihi 12'nci yüzyıla kadar dayanıyor. Asırlardır ayakta kalan camiyi restore ederek ömrünü uzatmış olduk. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." diye konuştu.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı da Bazar Camisi'nin ecdat yadigarı olduğunu, bu haliyle gelecek nesillerin de ibadet etme şansı olacağını kaydetti.

Çalışmaların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü aktaran Palalı, şöyle konuştu:

"Restorasyon çalışması kapsamında izinsiz yapılmış eklentileri ortadan kaldırdık. Bunun yanında caminin üst kısmı çeliklerle güçlendirildi. Cami içerisindeki kitabeler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıcı Balıklıgöl'den geçmişte gelen su, cami avlusunda tekrar açığa çıkarıldı. Bunun yanında Şanlıurfa'nın kurtuluş mücadelesinde etkisi olan ve bu etkinin izlerini taşıyan minare restore edildi. Bu hizmetlerde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun."

Camide kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:59
  1. Şanlıurfa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi
    1. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    2. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    3. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    4. 11. Büyükelçiler Konferansı
    5. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    6. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    7. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    8. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    9. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    11. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    12. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    13. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    14. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    15. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    16. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    17. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    18. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    19. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    20. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı