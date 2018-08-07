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Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Sürücüsünün mola vermek için bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobil, bilinmelen nedenle alev alev yandı.

07 Ağustos 2018 Salı 23:01
Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 35'nci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, mola için tesiste park edildi. Bir süre sonra otomobilin arka kısmında yükselen duman kısa sürede alev topuna döndü. Tesiste paniğin yaşanmasına neden olan yangın üzerine durum itfaiye ekiplerini bildirildi. Bu sırada diğer müşteriler ise park ettikleri araçlarını, alev alev yanan otomobilin yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Yangın nedeniyle zaman zaman otomobilin lastikleri patlaması sonucu tesiste korkuya neden oldu. LPG'li olduğu öğrenilen otomobildeki yangını söndürmek isteyen tesisin oto yıkamacısı, hortumla yangını söndürmek istemesi üzerine başka bir kişi tarafından otomobil yanından uzaklaştırıldı. Otomobili saran alevler nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, bir süre sonra ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipler ise soğutma çalışmasında bulundu.

Tesiste yaşanan yangın anı ise cep telefonlarıyla kaydedildi.

 



Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 23:01
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. şanlıurfa
  4. otomobil
  5. yangın

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