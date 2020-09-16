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Aktüel Şanlıurfa'da özel çocuklar "Down Kafe"de sosyalleşiyor
Aktüel

Şanlıurfa'da özel çocuklar "Down Kafe"de sosyalleşiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Down Kafe" sayesinde, özel çocuk ve gençlerin sosyal hayata katılımı sağlanıyor - Psikolog Vedat Yılmaz: - "Down sendromlu kardeşlerimizin sosyalleşmesi için merkezimizde açtığımız kursta onlara müşteri karşılama, içecek taşıma, komilik, garsonluk ve kasiyerlik eğitimlerini uygulamalı şekilde veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:10:20 -
Şanlıurfa'da özel çocuklar "Down Kafe"de sosyalleşiyor

ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Down Kafe" özel çocukların sosyal hayata adaptasyonunda önemli yer tutuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, engelli ve down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımını artırmak ve maddi kazanç sağlamaları amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda belediye bünyesindeki Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde, engellilerin istihdamına ve sosyalleşmesine yönelik çeşitli eğitimler ve kurslar düzenleniyor.

Down sendromlu gençler için Büyükşehir Belediyesince Karaköprü ilçesindeki Çocuk Oyun Dünyası Parkı'nda "Down Kafe" hizmete açıldı.

Down sendromlu çocukların eğitmeni psikolog Vedat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi için kafenin çok önemli olduğunu söyledi.

Merkezde engelli ve down sendromlu çocuklara yönelik çeşitli kursların düzenlendiğini anlatan Yılmaz, Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezinin engellileri hayata bağladığını vurguladı.

Yılmaz, eğitimler verilirken engelli çocukların ve gençlerin yetenek ve becerilerine çok dikkat edildiğini vurguladı.

Merkezde 80 down sendromlu çocuğa çeşitli eğitimler verildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Down sendromlu kardeşlerimizin sosyalleşmesi için merkezimizde açtığımız kursta onlara müşteri karşılama, içecek taşıma, komilik, garsonluk ve kasiyerlik eğitimlerini uygulamalı şekilde veriyoruz. Bunun yanında onlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarını öğretiyoruz. Eğitimimizin ardından down sendromlu gençlerimiz Down Kafe'de çalışıyor. Orada sosyal hayatın içinde bulunuyorlar. Orası onların sosyal hayat katılmalarını sağlıyor. Bunun yanında istihdamları da sağlanıyor. En önemli olanı, down sendromlu gençlerimizin, çocuklarımızın hayatta yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz down sendromlu çocuklarımızı bize yönlendirmeleri."

Down Kafe'de ilk etapta eğitimlerini tamamlayan 4 gencin görev aldığını belirten Yılmaz, kafede gençlerin değişmeli çalışacağını ifade etti.

- "Burası çok güzel, sıkılmıyorum, eğleniyorum"

Kafede istihdam edilen down sendromlu 19 yaşındaki Faruk Çulaz, merkezde arkadaşlarıyla çok mutlu olduğunu belirterek "Burada ben müşteri karşılıyorum. Onlara kolonya ikram edip 'Buyrun' diyorum. Onlara yer gösteriyorum. Çok güzel burası." dedi.

Müşterilere çay ikram eden 18 yaşındaki Zeynep Balcı da "Gelen müşterilerin masalarına gidiyorum. Ne istediklerini soruyorum. Sonra gelip burada hazırlanan çay, kahve veya suları onlara götürüyorum. Burası çok güzel, sıkılmıyorum, eğleniyorum." ifadelerini kullandı.

Kafenin müşterilerinden Kadir Aslan ise Büyükşehir Belediyesinin down sendromlu çocukların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik çok güzel bir çalışmaya imza attığına işaret ederek "Burayı çok merak ettik arkadaşlarla geldik ve çok hoşumuza gitti. Down sendromlu kardeşlerimizin burada çalışması çok güzel. Bize gösterdikleri yakınlık çok hoşumuza gitti. Geldiğimizde bizlerle sohbet ediyorlar. " diye konuştu.

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