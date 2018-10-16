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Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş için plakayı traş köpüğüyle kapattı

Kullandığı kamyonun plakasını tıraş köpüğüyle kapatıp, otoyol gişelerinden kaçak geçmeye çalışan M.E.Ö. jandarma tarafından yakalandı. Kamyon trafikten men edilirken, sürücüye bin 807 lira para cezası kesildi.

16 Ekim 2018 Salı 22:59
Şanlıurfa'da otoyoldan kaçak geçiş için plakayı traş köpüğüyle kapattı

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolu Alanlı gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, M.E.Ö.'nün kullandığı 27 RL 214 plakalı kamyonun kontrol noktasına yaklaşınca geri döndüğünü fark edince takibe aldı. Durdurulan kamyonun plakasının tıraş köpüğüyle kapatıldığı belirlendi. Kamyon trafikten men edilirken, gözaltına alınan ve bin 807 lira para cezası uygulanan sürücü M.E.Ö.'nün, gişelerden kaçak geçmek için kamyonun plakasının tıraş köpüğüyle kapattığı belirlendi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:59
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