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Aktüel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:59:21 -
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Aslanbaba mevkisinde V.B. yönetimindeki otomobil, Hüseyin Şimşek'in (38) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki oğlu Serhat Şimşek (3) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, araçların kaldırıldığı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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