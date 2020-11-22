  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:41:14 -
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Selçuklu Mahallesi'ndeki evinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çay'a (35) henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

Hayati Küçük’ten canlı yayında bomba Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.t..
Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi
Gündem

Almanya’da muhalefet partilerinden küstah Türkiye talebi

Almanya’da muhalefet partilerinden Yeşiller ve Sol Parti küstah bir şekilde Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay