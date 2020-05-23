  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?
için kalan
Aktüel

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:15:25 -
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, L.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kent merkezi çıkışında İlhan Zorba'ya (16) çarptı. Ağır yaralanan Zorba, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zorba, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zorba'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı