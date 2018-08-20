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Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına çarptı: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:08
Şanlıurfa'da otomobil istinat duvarına çarptı: 6 kişi yaralandı

Mustafa Demirkol idaresindeki 51 EP 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 44'üncü kilometresinde yoldan çıkarak bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Adile, Zozan, Yunus Emre, Muhammet Veysel ve Emir Enes Demirkol, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:08
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. Otomobil devrildi
  4. trafik kazası
  5. yaralılar

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