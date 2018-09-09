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Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı

Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:13
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa-Suruç karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. İbrahim Y.’nin kullandığı 63 TH 478 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:13
  1. Şanlıurfa
  2. ŞANLIURFA
  3. SURUÇ
  4. TRAFİK KAZASI
  5. OTOMOBİL

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