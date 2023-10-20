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Gündem Şanlıurfa'da on binler Gazzeli kardeşleri için yürüdü!
Gündem

Şanlıurfa'da on binler Gazzeli kardeşleri için yürüdü!

Yeniakit Publisher
2023-10-20 19:08:00 - 2023-10-20 19:15:28
Şanlıurfa'da on binler Gazzeli kardeşleri için yürüdü!

Türkiye İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik zulmü karşısında tek yürek oldu.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için sela okunup, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Camilerde cuma namazı öncesinde selalar okundu. Namaz sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Protestolara, çok sayıda STK temsilcisi ve on binlerce vatandaş katıldı.
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