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Gündem Şanlıurfa'da öğretmenliğe başladı, kimliği öğrenilince hemen tutuklandı!
Gündem

Şanlıurfa'da öğretmenliğe başladı, kimliği öğrenilince hemen tutuklandı!

Şanlıurfa'da öğretmenliğe başlayan Pınar Ç.'nin terör örgütü PKK saflarında olduğu ve dağda bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler tarafından hemen gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 08:45:00 - 2022-10-22 08:49:12
Şanlıurfa'da öğretmenliğe başladı, kimliği öğrenilince hemen tutuklandı!

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli bayan öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı.

Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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