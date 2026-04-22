Şanlıurfa’da öğrencilere moral kebabı

Şanlıurfa’da bir okulda hayırsever bir lokantacı tarafından düzenlenen etkinlikte, 650 öğrenci ve öğretmene kebap ikram edildi. Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından gerçekleştirilen etkinlik ile öğrencilerin yüzü güldü.

Şanlıurfa’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere kebap ikramı yapıldı. Okul bahçesinde kurulan mangallarda, kömür ateşinde pişirilen tavuk incik kebabı, sıraya giren öğrencilere dürüm halinde dağıtıldı. Öğrenciler, kendilerine ikram edilen kebabı okul bahçesinde yedi.

Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların ardından gerçekleştirilen etkinliğin, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmayı amaçladığı belirtildi.

Etkinliği düzenleyen lokantacı Ahmet Aydın, "Bugün çok kıymetli olan gelecek neslimiz için küçük bir etkinlik planladık. Hepimizin malumu olan Siverek ve Kahramanmaraş’taki elim olaylarından dolayı biz de çok üzüldük. Her şeyden önce bizler de birer veliyiz ya da geleceğin velileriyiz. Bu yaşanan hadiseden sonra nasıl bir motivasyon sağlayabiliriz diye düşündük. Biz elimizden gelen bir kebap vardı. Bizde malum Urfalı olmamızdan dolayı kebap yaparak kendilerine bir moral günü yapmayı planladık. Elhamdülillah hepsinin morali, motivasyonu yerinde ve güzel ilerliyoruz. Toplamda 650 kişilik bir kebap organizasyonumuz var. 600 tane öğrenci kardeşimiz 50 kişi de misafirlerimiz olmak üzere 650 kişiye yemek organizasyonu yaptık" dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden okul müdürü Ahmet Ünlükaya, "Son günlerde yaşanan travmatik olaylardan dolayı öğrencilerimizin etkilendiğini düşündük. Öğrencilerin okula bağlılığını arttırmak, moral motivasyon sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Bu faaliyetin, öğrencilerin okula karşı bağlılıklarını arttıracağını, moral motivasyonlarını yükseleceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Okul öğretmenlerinden Mevlüt Gülnar ise, "Öncelikle hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Organizasyonu düzenleyen velilerimizden, katılım sağlayan öğrencilerimizden, siz değerli basın mensuplarından hepinize çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere geçen günlerde eğitim camiası olarak, ülke olarak çok zor günler atlattık. Tabii biz yetişkinleri etkilediği gibi öğrencimizi çok daha fazla etkileyen durumlar yaşandı. Öğrencilerimiz haliyle en güvenli buldukları ortamlardan birden uzaklaşmak zorunda kaldı. Yetkililerimiz, bakanlığımız gerekli adımlara attı. Güvenlik önlemleriyle birlikte okullarımız daha güvenli hale geldi. Bugün de duyarlı velilerimiz sayesinde okul idaremiz sayesinde okullarımızı daha eğlenceli hale getirmek için öğrencilerimizi tekrar motive olabilsinler diye güzel bir etkinlik planladık. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Okullarımız velilerimizin en güvenli şekilde evlatlarını gönderdikleri mekanlardır. Okullarımız aynı şekilde bu görevi üstlenmeye devam edecek. Velilerimize, devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Bu tarz etkinliklerle inşallah öğrencilerimiz hızlı bir şekilde toparlanacak, bu olayların izlerini silmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Okul bahçesinde dağıtılan kebaptan yiyen öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.