İndirimli bilet imkanı: AJet’ten 23 Nisan fırsatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor.

Kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve 2-12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

Kampanya biletleri, 14 Eylül-15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Bu kapsamda "Basic" biletlerin yanı sıra, "Flex" ve "Premium" bilet çeşitlerinde de çocuk misafirler için yüzde 50 indirim uygulanacak.

Biletler, "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.