Mars’ta heyecanlandıran keşif: Curiosity yaşamın kapısını araladı

MARS KAYALARINDA KORUNMUŞ ORGANİK ÇEŞİTLİLİK 2020 yılında gerçekleştirilen deneyde, Mars’ta daha önce hiç onaylanmamış olanlar da dahil olmak üzere 20’den fazla organik molekül tespit edildi. Bunlar arasında göktaşlarında ve asteroitlerde de rastlanan "benzotiyofen" adlı molekül dikkat çekiyor. Williams, Dünya'ya da yağan bu maddelerin muhtemelen bildiğimiz yaşamın yapı taşlarını sağladığını belirtti. Ayrıca, tespit edilen azot içeren bir diğer molekülün, DNA'nın oluşumu için gerekli olan öncül maddelerden biri olduğu kaydedildi. Bu keşifler, milyarlarca yıl önce Mars yüzeyinin devasa göller ve nehirlerle kaplı olduğu döneme ait kimyasal izlerin günümüze ulaştığını gösteriyor. Uzmanlar, Mars kayalarında milyarlarca yıldır korunan bu "prebiyotik kimya" örneklerinin, yaşamın temel taşlarını temsil ettiğini söylüyor.