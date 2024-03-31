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Gündem Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 16 yaralı
Gündem

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 16 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-31 16:44:00 -
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 16 yaralı

Şanlıurfa'nın çeşitli ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 2'si silahla olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe ve Dernek mahallerinde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Olaylarda silahla yaralanan C.A. ve D.A, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 14 kişi yaralandı.

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