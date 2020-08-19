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Aktüel Şanlıurfa'da, muhtar, imam ve öğretmenler izolasyon denetimine başladı
Aktüel

Şanlıurfa'da, muhtar, imam ve öğretmenler izolasyon denetimine başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 17:46:18 -
Şanlıurfa'da, muhtar, imam ve öğretmenler izolasyon denetimine başladı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında muhtar, imam ve öğretmenlerden oluşan "İzolasyon Denetim Ekipleri" mahallerde izleme ve takip çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgını önlemeye yönelik İçişleri Bakanlığının genelgesi ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla tüm ilçelerde "İzolasyon Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Evde karantinaya alınarak izolasyonuna karar verilen vatandaşların takibini yapmak ve durumları hakkında raporlar tanzim etmek amacıyla oluşturulan ekipler, saha çalışmalarına başladı.

Ekipler, izolasyondaki vatandaşları düzenli olarak kontrol edip, adreslerinde bulunup bulunmadıklarını, evlerine yabancıların girip çıkmadığını denetliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Kaymakamı Metin Esen de denetimdeki vatandaşların alınan karara uyduklarını ve evlerinde dinlendiklerini belirtti.

Esen, vatandaşlardan taziye ziyaretleri ve düğünler başta olmak üzere sosyal hareketliliğin yoğun olduğu ortamlardan uzak durmalarını isteyerek, şunları kaydetti:

"Bilim Kurulu ve yöneticilerimizin almış oldukları kararlara uymamız halinde bu virüs illetinden kurtulacağız. Uygulamada izolasyonuna karar verilen ve adreslerinde bulunmayıp, hastalığın yayılmasına neden olacaklar hakkında hem idari yaptırım hem de gerekli adli işlemlerin yapılacağının bilinmesini de hatırlatmak isterim. Ayrıca izolasyon kurallarına uymayan kişiler, konutlarından alınıp idare tarafından bu amaçla tahsis edilen yerlerde izolasyona tabi tutulacaklardır."

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