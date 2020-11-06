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Aktüel Şanlıurfa'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Aktüel

Şanlıurfa'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:36:47 -
Şanlıurfa'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığının genelgesi doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa merkez ilçe sınırlarındaki kamu kurum kuruluşlarında mesai saatleri 07.00-12.00, 07.30-12.00 ve 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-16.00, 13.00-16.30 ve 13.00-17.00 olarak yeniden düzenlendi. Merkez ilçe kaymakamlıkları dışındaki ilçelerde mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak uygulanmaya devam edecek. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerini kendileri belirleyecek."

Açıklamada, mesai giriş-çıkış saatlerinde şehir içi toplu taşımada ve ulaşımda yoğunluğa neden olan Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki işletmelere yönelik düzenleme yapılması için de çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

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