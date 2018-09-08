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Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 kişi öldü

Haliliye ilçesinde tek katlı evin merdiveni çöktü, bir kişi hayatını kaybetti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:01
Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 kişi öldü

55 yaşındaki Süleyman Sabri Abacı, Anas Mahallesi'ndeki tek katlı evinde, biber kurutmak amacıyla 30 basamaklı beton merdivenden dama çıkarken çökme meydana geldi. Dengesini kaybederek düşen Abacı'nın başına beton parçaları isabet etti.

Ağır yaralanan Abacı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abacı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abacı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan merdivenin atıl durumda olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:01
  1. Haliliye
  2. inşaat
  3. merdiven çökmesi
  4. Şanlıurfa

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