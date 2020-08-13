Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 296 kişiye para cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 296 kişiye 303 bin 184 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Kent genelinde oluşturulan ekipler, vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Ekipler, karantina kararı uygulanan adresleri de ziyaret ederek hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Son 24 saatte bin 645 iş yeri ve alan denetimlerinde 296 kişi hakkında işlem yapılarak 303 bin 184 lira ceza uyguladı.

Ayrıca salgının başlangıcından bugüne kadar yapılan denetimlerde ise maske, sosyal mesafe, hijyen ve izolasyon kurallarına uymayan 32 bin 353 kişiye 36 milyon 785 bin 145 lira ceza uygulandı.