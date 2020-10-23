  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri denetlendi
Aktüel

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

Maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 6 kişiye para cezası kesildi, izolasyon şartlarına uymayan 1 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 15:25:33 -
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri denetlendi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişiye para cezası kesildi, izolasyon şartlarına uymayan 1 kişi de pansiyonda karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki denetimler kapsamında, kentte koronavirüs temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilerin yanı sıra berberler, kuaförler ve güzellik merkezlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Pandemi Takip Kurulları aracılığıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren 949 personel ve 367 ekip, 701 iş yerinde denetim, bilinçlendirme ve uyarı faaliyetleri yaptı.

Denetimlerde izolasyon şartlarına uymayan 1 kişi pansiyonda karantinaya alınırken maske ve mesafe kurallarını ihlalden de 6 kişiye para cezası kesildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar
Dünya

Trump-Biden tartışmasında bomba açıklamalar

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden, son kez TV ekranında karşı k..
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay