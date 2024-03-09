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Spor Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı
Spor

Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 16:15:00 -
Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı

Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti.

7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:

7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik.

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