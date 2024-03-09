Şanlıurfa'da konuşan Erdoğan'dan Süper Kupa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti.

7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Erdoğan şu mesajları verdi:

7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfa'mıza aldık, burada o maçı yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sadece bugünkü sorunların üstesinden gelme değil, daha huzurlu, güvenli, müreffeh bir gelecek için mücadele etme sözü veriyoruz. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizi emanet edeceğimiz belediye başkanlarımızı da bu anlayışla belirledik.

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