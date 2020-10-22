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Aktüel Şanlıurfa'da komşuların "çöp atma" kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Şanlıurfa'da komşuların "çöp atma" kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:33:05 -
Şanlıurfa'da komşuların "çöp atma" kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi’ndeki bir binada yaşayan komşu kadınlar R.Ç ve E.K. arasında bahçeye çöp atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının karışmasıyla büyüyen kavgada taraflar birbirlerini darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kavgayı sonlandırdı.

Bu arada kavga anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde birisinin kucağında çocuk olan iki kadının sokakta önce tartıştığı daha sonra tarafların yakınlarının müdahalesiyle başlayan kavganın büyüdüğü, kadınların birbirlerini darbettiği yer aldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavgada, bir kadının darp sonucu baygınlık geçirdiği de görüntülere yansıdı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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