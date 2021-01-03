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Aktüel Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu
Aktüel

Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:49:25 -
Şanlıurfa'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, derede bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki Karakoyun Deresi'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin iki gün önce kayıp başvurusu yapılan 18 yaşındaki Ahmet Akdeniz'e ait olduğu tespit edildi.

İncelemelerin ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkarılan ceset, cenaze aracıyla otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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