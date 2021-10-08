Şanlıurfa’da kasım ayından itibaren ekmek 2 lira olacak
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kasım ayında gramaj artırılarak ekmek fiyatının 2 liraya çıkarılacağını bildirdi.
Şanlıurfa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, ekmeğin 2 lira olacağını belirterek, gramajın un fiyatlarına göre belirleneceğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde "Ekmeğe gizli zam yapıldı" gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karaatlı, açık bir şekilde ekmeğe zam yapıldığını söyledi.
Un artışına bağlı olarak ekmeğin gramajını belirleyeceklerini ifade eden Karaatlı, undaki fiyat artışının bir an önce önüne geçilmesi çağrısında bulundu